Survivor Sercan en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Özellikle Nisa olayıyla magazinin gündemine oturan yarışmacı geçtiğimiz hafta 3 dokunulmazlık oyununu kazanmış ve Nisa'yı elemişti. Bu haftanın da ilk dokunulmazlığı sakatlansa da yarışmaya devam eden Sercan Yıldırım'ın oldu, peki bu kez kimi aday gösterdi? Survivor Sercan Yıldırım'ın yaşadığı dün akşamki sakatlığı ve Survivor 2020 ada konseyindeki gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.