Survivor Sercan en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Özellikle Nisa olayıyla magazinin gündemine oturan yarışmacı geçtiğimiz hafta 3 dokunulmazlık oyununu kazanmış ve Nisa'yı elemişti. Bu haftanın da ilk dokunulmazlığı sakatlansa da yarışmaya devam eden Sercan Yıldırım'ın oldu, peki bu kez kimi aday gösterdi? Survivor Sercan Yıldırım'ın yaşadığı dün akşamki sakatlığı ve Survivor 2020 ada konseyindeki gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.
SURVİVOR SERCAN NASIL SAKATLANDI?
Son dokunulmazlık oyunundaki üçlü parkurda dengesini kaybeden ve kafasını parkura vuran Sercan Yıldırım acı içinde yerde kalmıştı. Survivor doktoru Metin Kurt'un boyunluk taktığı Sercan tedavisinin ardından döndü ve oyunu kazanmayı başardı.
Sercan Yıldırım, sakatlanmasının ardından oyunu kazanmasıyla ilgili ise; "Galatasaray'ın UEFA Kupası finalinde Bülent Korkmaz'ın omzundan sakatlanıp oyuna devam etmesi geldi aklıma. Gücü oradan aldım ve kalkıp devam ettim" dedi.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kazanıp konseyde isim yazma hakkı elde eden Sercan Yıldırım'ın kararı ise soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu. Sercan Yıldırım, eleme potasına Berkan'ı gönderdi.
SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldırım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.