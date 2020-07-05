Lezzet Düşkünleri aynı evde kalan 2'li takım halinde yarışan 5 takımın mutfak performanslarını sergilemesi ve puan alması sistemine dayanıyordu. Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunuculuğu ile hafta içi her gün ve Cumartesi günü yayınlanan Lezzet Düşkünleri'nde Cumartesi günü en düşük puanı alan elenirken, en yüksek puanı alan takım 10 bin TL ödülü kazanıyordu. Peki Lezzet Düşkünleri final mi yaptı, neden yayınlanmıyor?
LEZZET DÜŞKÜNLERİ BİTTİ Mİ?
İlk olarak saat 16.00'da yayınlanan Lezzet Düşkünleri bir süredir sabah 10.00'da izleyicilerle buluşuyordu. Geçtiğimiz hafta yayın akışında yer almayan Lezzet Düşkünleri, 4 Temmuz Cumartesi günü sabah 08.00'de yayın akışında görülüyordu fakat yayınlanmadı. TV8 yeni haftanın yayın akışı merakla beklenmeye başladı. Lezzet Düşkünleri'nin final yapıp yapmadığıyla ilgili bir açıklama da henüz gelmedi.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.
24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Tuğba Okul/Berna Okul
Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.
Cemile Şef ile eltisi Arzu
Cemile hanım yarışmaya Hatay ilinden katılıyor. Aslen Muş'lu olan yarışmacı 1975 yılında Muş ilimizde dünyaya gelmiştir. Eşi Erzurum'lu olan yarışmacı Eşi ile birlikte bayan giyimi üzerine mağaza işletmeciliği yapmaktadır. Arzu Boğuşkan 1979 yılında Niğde ilinde dünyaya gelmiştir. Küçük bir butiği olan yarışmacı Niğde ilinde ikamet ediyor. Cemile hanımın eltisi olan Arzu hanım ona yardımcı olarak yarışmada yer alan isim oldu. Niğde ili Bor ilçesinde ikamet eden Arzu hanım bu hafta yarışmaya dahil olan bir diğer yarışmacı oldu.
Aras Şef ile Fatoş Şef