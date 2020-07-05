OSMAN BEY, MOĞOL KOMUTANI SUBUTAY'IN CEZASINI KESTİ

Bizans kuvvetleri ile ittfak ederek Kayı Obası'na baskın düzenleyen Subutay, Osman Bey'le mücadelesini kaybetti ve tüm güçleri dağıldı.

Osman Bey'e, Geyhatu'nun kendisi için geleceğini söyleyen ve "Bizim korkumuzdan bu diyarlara kadar kaçtınız.. Ne değişti! Yine geldik, yine bulduk sizi… Akıbetiniz bizim elimizden ölümdür. Acı bir ölüm" diyen Subutay, "Biz bu diyarlara Allah'ın dinini yaymak üzere geldik Subutay. Biz bu diyarlara gaza için geldik… Sizin kurduğunuz zulüm saltanatını yıkmak için geldik" dedi.

Osman Bey, Subutay'ın "Alişar'ı öldürdün diye bitecek mi sandın… Akın akın geleceğiz… Kan için, intikam için geleceğiz…" sözlerine karşın, "Alişar'ın ölümü içimizdeki hainleri ibret olsun. Senin ölümün de cümle zalime" diyerek Subutay'ın cezasını kesti.

Osman Bey, infazın ardından alplerine "Bunun leşini konyaya Geyhatuya gönderin.. Başına gelecekten haberi olsun" diyerek Moğollara gözdağı verdi.

Aygül'ün Hazal Hatun'a bıçak çekmesi ise geceye damga vuran sahnelerden birisi oldu.