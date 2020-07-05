Survivor 2020 finale doğru yaklaşırken heyecanın dozu da artıyor. Finale kalmak isteyen yarışmacılar canla başla mücadele ediyor. Bu hafta elenecek kişi bireysel dokunulmazlığı kazananlarla şekillenecek. Dokunulmazlığı kazananlar eleme adaylarını belirleyecek ve en düşük SMS oyunu alan bu hafta Survivor hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki 4 Temmuz Cumartesi akşamı Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler…