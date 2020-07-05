Survivor 2020 finale doğru yaklaşırken heyecanın dozu da artıyor. Finale kalmak isteyen yarışmacılar canla başla mücadele ediyor. Bu hafta elenecek kişi bireysel dokunulmazlığı kazananlarla şekillenecek. Dokunulmazlığı kazananlar eleme adaylarını belirleyecek ve en düşük SMS oyunu alan bu hafta Survivor hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki 4 Temmuz Cumartesi akşamı Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler…
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununda nefes kesen mücadeleler yaşandı. Yarı finalde Cemal Can, Berkan'ı eledi; Sercan ise Yasin'i... Bu ikilinin yarışında galip gelen taraf ise Sercan Yıldırım oldu.
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da Sercan Yıldırım dokunulmazlık oyununu kazandı. Sercan konseyde yine aynı taktiği uygulayarak Berkan'ın ismini verdi.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI