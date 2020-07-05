Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu izleyiciler tarafından yaz günlerinde araştırılmaya başlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
6.sezon 166.bölüm 8 Eylül 2020 tarihinde Atv ekranında yayına gelebilir. Henüz net bir açıklama yok
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bizim dostumuz yok!"
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.
FEYYAZ'IN HAİN PLANLARI
Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.
KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI
Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.
İLYAS VE BEHZAT KARŞI KARŞIYA
Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.
FAÇALI VE ÇAKIRBEYLİ AİLELERİ NE YAPACAK?
Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.
HAŞMET'İN BEHZAT'I DA KAYBETMESİ AN MESELESİ
Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncu Listesi ve EDHO Karakterleri Analizi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi pek çok ünlü oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Mehmet Baş, İhsan Karademir gibi isimlerin yapımcı olarak yer aldığı dizi fenomen haline geldikçe Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları isimleri deizleyiciler tarafından merak ediliyor.