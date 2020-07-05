ASLAN VE YÜKSELEN ASLANLAR *

Aslanların 6.evinde gerçekleşecek olan tutulmada 6/12 aksı çalıştığından kendinizi sıkışmış, daralmış, patlamaya hazır bir bomba olarak hissedebilirsiniz ancak kariyerinizle ilgili beklediğiniz ani bir haber sizi çok mutlu edebilir.Hem fiziksel hem ruhsal olarak sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem lütfen sağlığınıza gereken özeni gösterin

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAKLAR *

Başakların 5.evinde gerçekleşecek olan bu tutulmada gökyüzünde harika bir "Toprak Üçgeni" hakim olacak. İşten gelen kaynaklarında bir artış olurken bekledikleri prim, nafaka v.b ödemelerde biraz zorlanma olabilir.Ayrıca bekar olanların uzaklarda olan biriyle flört etme şansı doğabilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİLER *

Terazilerin 4.evinde gerçekleşecek olan tutulma ev ve aile konularının gündeme geleceğini özellikle ailesiyle iş yapanların zor bir sürece gireceğini, evlilikte de bazı gerginlikler olabileceğini gösteriyor fakat iyi haber şu ki tutulma sonrası bilinç altları şifalanırken, uzak yoldan bekledikleri para ve aşk gelmeye hazırlanıyor!