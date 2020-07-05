Sıla'nın Karanfil şarkısının klibi yayından kaldırıldı! 'Bu Türkiye'de bir ilk oldu'

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU"

Milliyet'in haberine göre; Karardan büyük sevinç duyduğunu belirten Prof. Dr. Kural, "Çok mutluyum, bu Türkiye'de bir ilk oldu! Beni, 'Yasaklardan yana mısınız?' diye eleştirenler oluyor ama ben demokratik ve Atatürkçü bir insanım. Amacım bunların devamının gelmemesi. Bunun savunulacak bir tarafı yok! Milyonlarca gencin kafasına, şarkıda defalarca bu sözleri geçirerek, sigara yerleştiriliyor. Bunların kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.