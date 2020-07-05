Pantene Altın Kelebek 2020 için heyecan dolu geri sayım başladı. Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunuculuğunda gerçekleşecek olan Pantene Altın Kelebek ödülleri için sadece saatler kaldı. Covid 19 nedeniyle farklı formatta gerçekleşse de halk oylamasında birinci olanların hak ettikleri ödülü alacağı ve 46'ıncısının düzenleneceği Pantene Altın Kelebek hakkında merak edilenleri derledik.
PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 5 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.
ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NEDİR?
Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D ve Teve2'den canlı olarak yayınlanmaktadır.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde bu yıl, rol aldıkları işlerdeki başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle adlarından sıkça söz ettiren üç genç oyuncu ödül alıyor: Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan.