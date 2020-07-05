PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 5 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.



ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NEDİR?



Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D ve Teve2'den canlı olarak yayınlanmaktadır.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde bu yıl, rol aldıkları işlerdeki başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle adlarından sıkça söz ettiren üç genç oyuncu ödül alıyor: Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan.