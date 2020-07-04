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    • 05.07.2020 00:12
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    kapsamında Kutsi ve izleyiciyle buluştu

    koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "" kapsamında Kutsi ve müzikseverlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı kanalından yayınlanan konserde, şarkıcılar sevilen şarkılarını seslendirdi.

    Kutsi ve Hande Yener izleyiciyle buluştu

    koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "" kapsamında Kutsi ve müzikseverlerle buluştu.

    Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

    BAŞAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
    İlk olarak sahneye çıkan ve "Bambaşka" isimli şarkısıyla konsere başlayan Kutsi, şunları söyledi:

    "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yeditepe Konserleri adı altında değerli evlerinizde sizlerin gülümsemesine sebep olduysak ben ve değerli orkestra arkadaşlarım çok mutlu oluruz. Olduk da... Burada sıcacık bir ortam vardı, gönlümüzden ve ruhumuzdan geçen şarkıları sizlerle ekran başında paylaşmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Beyefendi'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Sanata ve sanatçıya vermiş olduğu değerden dolayı bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Herkes kendine çok iyi baksın, mutlu günler sizinle olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzdeki gülümseme hiç eksik olmasın."


    Kutsi'nin ardından sahne alan Hande Yener de "Bakıcaz Artık" adlı şarkısıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını seslendirdi.

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