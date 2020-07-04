Survivor Sercan sakatlandı mı sorusu programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İzleyiciler Sercan'a ne olduğunu merak ederken yarışmadan diskalifiye olup olmayacağı ise yanıt bekleyen sorular arasında bulunuyor. Peki, Survivor Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrılacak mı? Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
SURVİVOR SERCAN SAKATLANDI MI?
Sercan'ın kafasını vurduğu ve boyun kısmından bir problem yaşandığı görülüyor. Henüz Sercan'ın yarışmaya devam edip etmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.
SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.
Yarışmanın dikkat çeken isimlerden Sercan, parkurdaki üçlü mücadele sırasında kafasını vurunca acı içinde yerde kalıyor.
Hemen Sercan'a müdahale eden doktor Metin Kuş'un "Boyunlukları ver" dediği görülüyor.