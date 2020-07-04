Survivor Sercan sakatlandı mı sorusu programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İzleyiciler Sercan'a ne olduğunu merak ederken yarışmadan diskalifiye olup olmayacağı ise yanıt bekleyen sorular arasında bulunuyor. Peki, Survivor Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrılacak mı? Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SURVİVOR SERCAN SAKATLANDI MI?

Sercan'ın kafasını vurduğu ve boyun kısmından bir problem yaşandığı görülüyor. Henüz Sercan'ın yarışmaya devam edip etmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.