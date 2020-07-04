4 Temmuz Survivor dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından özellikle bu saatlerde araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda bireysel olarak yarışan yarışmacılar kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Heyecan dolu anların yaşandığı programda Sercan'ın yaşadığı sakatlık yarışmacıları korkuttu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim SERCAN oldu. Sercan dokunulmazlık finalinde karşılaştığı Cemal Can'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. Sercan ada konseyinde ilk eleme adayını söyledi. Böylece ilk eleme adayı BERKAN oldu.