4 Temmuz Survivor dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından özellikle bu saatlerde araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda bireysel olarak yarışan yarışmacılar kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Heyecan dolu anların yaşandığı programda Sercan'ın yaşadığı sakatlık yarışmacıları korkuttu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim SERCAN oldu. Sercan dokunulmazlık finalinde karşılaştığı Cemal Can'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. Sercan ada konseyinde ilk eleme adayını söyledi. Böylece ilk eleme adayı BERKAN oldu.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?
KIRMIZI TAKIM: 1
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN
30 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.