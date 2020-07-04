Seçkin Tetikçiler konusu nedir? Seçkin Tetikçiler oyuncuları kimdir?

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SEÇKİN TETİKÇİLER KONUSU NEDİR?

Gizli Servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Fakat kadim dostunu kurtarmak için girişeceği aksiyonda karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir diğer ajan ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.

SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI KİMDİR?

Jason Statham

Clive Owen

Robert De Niro

Yvonne Strahovski

Dominic Purcell