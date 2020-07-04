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    • 04.07.2020 18:00
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    • 04.07.2020 18:00
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    konusu nedir? kimdir?

    Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yabancı aksiyon filmi konusu nedir? kimdir? Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği Seçkin Tetikçiler filmi konusu ve oyuncuları…

    Seçkin Tetikçiler konusu nedir? Seçkin Tetikçiler oyuncuları kimdir?

    filmi konusu nedir? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimdir? ve oyuncuları merak edildi. Televizyon ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşacak yabancı aksiyon filmi Seçkin Tetikçiler, nefes kesen sahnelerle ekranlara geliyor. Televizyonlarda yayınlanan filmler arama motorlarında araştırılıyor. İşte Seçkin Tetikçiler filmi hakkında merak edilenler!

    SEÇKİN TETİKÇİLER KONUSU NEDİR?

    Gizli Servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Fakat kadim dostunu kurtarmak için girişeceği aksiyonda karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir diğer ajan ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.

    SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI KİMDİR?

    Jason Statham

    Clive Owen

    Robert De Niro

    Yvonne Strahovski

    Dominic Purcell

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