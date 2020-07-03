Aşk 101 dizisinin ilk sezonu Netflix'te heyecanla takip edilen yapımlardan birisi oldu. Bu kapsamda 2. sezon tarihi izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Dizi hayatta kendi yolunu bulmaya çalışan bir grup gencin yaşadıklarını anlatıyor. Netflix tarafından tarihin açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyenler Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayında mı? İşte detaylar...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın ilerleyen dönemlerde yapılması beklenirken konu hakkında Netflix'ten açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Ayrıca dizinin 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.