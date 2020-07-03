DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?



Finale Betül, Su, Hanzade ve Sündüz kaldı. Doya Doya Moda 3 Temmuz Cuma günü yapılacak finalde en yüksek puanı alan 3 kişi şanslı olacak. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.



SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?



28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Babasını hiç tanımayan Sündüz Durmaz, Doya Doya Moda'da gözyaşlarına boğulmuştu.

Türk biriyle evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. Sündüz Durmaz'ın eşi Ahmet Durmaz, turizm ve otelcilik sektöründe çeşitli işler yapan bir iş adamıdır.

46 yaşında olan Ahmet Durmaz İstanbul'da ikamet ediyor.

Sündüz ve Ahmet çiftinin iki kız çocuğu var.





DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?



1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. Ünlü isimlerin modacısı olarak bilinen Gülşah Saraçoğlu, yedi kilolu yarışmacının stilini sergilediği Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturuyor.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek yaralanmışı. Geçirdiği kazayla ilgili farklı yorumlar yapılan Kemal Doğulu, uzun süren sessizliğini 25 Kasım 2019'da başlayan Doya Doya Moda yarışmasıyla bozdu.