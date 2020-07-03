3 Temmuz Kuaförüm Sensin kim elendi sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Show TV ekranlarında heyecanla izlenen yarışma programı bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın final bölümünü ekranları başında takip edemeyenler ise özellikle bu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Kuaförüm Sensin birincisi kim oldu? Bu hafta kim kazandı? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...
3 TEMMUZ KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ? KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi 64 puan alan Bilal, Buse Selver oldu.
45 puanla en düşük puanı alan ve sonuncu olan takım Turhan ve Damla oldu.
BÜLENT ERSOY'DAN YAYINDA SÜRPRİZ TELEFON KONUŞMASI
Tuna makyaj yaptığı esnada ne kadar kıskanç olduğunu ve bu nedenle kız arkadaşı ile tartıştıklarını anlatırken, Bülent Ersoy'dan sürpriz bir istek geldi.
Bülent Ersoy ile konuşmanın şaşkınlığını atlatan Tuna'nın kız arkadaşının Diva ile sohbeti stüdyoda neşeli dakikalar yaşattı.
Diva, Tuna'dan kız arkadaşını aramasını istedi. Şaşkınlıktan eli ayağına dolaşan Tuna, kız arkadaşını aradı ve Bülent Ersoy yayında Tuna'nın kız arkadaşı ile koyu bir sohbete daldı.
BÜLENT ERSOY'UN GÖZYAŞLARI
Yarışmacıların ayrılmadan önce elini öpmek istemesiyle duygusal anlar yaşayan Diva ağlamaya başladı. Onları çok sevdiğini söyleyen Diva, ayrılsalar da kendisini ziyarete gelmelerini istedi.
KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI
Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.
Kazanan takımın her hafta 10 bin lira para ödülü kazandığı "Kuaförüm Sensin"de takımlar modellerinin saçını ve makyajını, her gün programın sunucusu Gözde Kansu tarafından kendilerine verilen saç konseptine uygun biçimde yapıyorlar.
Bu programda birbirinden iddialı 4 takım, onlara eşlik eden modeller, kıyasıya rekabet, bazen mutluluk bazen gözyaşı ama en çok da heyecan ve eğlence sizleri bekliyor!