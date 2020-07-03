ATV ekranlarının başarılı tarihi yapımı Kuruluş Osman için izleyicileri Ertuğrul Bey ve Turgut Alp geri dönsün sesleri giderek artıyor. Dizinin sezon finali bölümünde Osman Bey ve alpleri, düşmanın elindeki Kulucahisar Kalesini fethetti ve o anlar heyecanları doruklara çıkardı. Heyecan dolu sahneleriyle sezon finali bölümünün ardından izleyiciler heyecanla Kuruluş Osman'ın yeni sezonunu beklemeye başladı. Ayrıca izleyiciler Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey ve sadık alplerinden Turgut Alp'in geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.