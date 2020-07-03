3 Temmuz Cuma Doya Doya Moda büyük finali heyecanla bekleniyordu ve sonunda gerçekleşti. Türkiye'nin ilk büyük beden stil yarışması olma özelliğini taşıyan Doya Doya Moda'da en şık giyinmeyi başaran üç isim ödül sahibi oldu. Peki ödüller nelerdi? Betül Böçkün, Sündüz Durmaz, Su Bahar ve Hanzade Nuh'un finale kaldığı Doya Doya Moda şampiyonu bugüne kadar diğer arkadaşlarından daha yüksek puan alarak hangi isim oldu? İşte yaşananlar…
DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?
Doya Doya Moda 3 Temmuz Cuma günü finali yapıldı. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.
DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Doya Doya Moda birincisi olan isim Betül Böçkün oldu. İkinci ise Sündüz Durmaz oldu.
161 puanla Su Baher 3. oldu.
144 puanla Hanzade Nuh 4. oldu.
SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?
28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Babasını hiç tanımayan Sündüz Durmaz, Doya Doya Moda'da gözyaşlarına boğulmuştu.
Türk biriyle evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. Sündüz Durmaz'ın eşi Ahmet Durmaz, turizm ve otelcilik sektöründe çeşitli işler yapan bir iş adamıdır.
46 yaşında olan Ahmet Durmaz İstanbul'da ikamet ediyor.
Sündüz ve Ahmet çiftinin iki kız çocuğu var.
DOYA DOYA MODA BETÜL KİMDİR?
Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan Betül Böçkün'ün hayatına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti.
Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez konuşmuştu. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.
Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.
2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.