Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor Barış Murat Yağcı’dan şaşırtan hamle!

İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Kırmızı takımı 10-5 skoruyla kazanmayı başardı ve aileleriyle görüntülü konuşma hakkı kazandı...





SURVIVOR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor 122. bölümde heyecanın yüksek olduğu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi. Sercan'ın ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu. Eleme potasına soktuğu isimler ise 3 yakın arkadaş olan Berkan, Nisa ve Barış'tı.