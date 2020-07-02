Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor Barış Murat Yağcı’dan şaşırtan hamle!

Survivor yeni bölüm bu akşam izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Nisa'nın elenmesinin ardından Survivor Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan bir hamle geliyor ve Sercan'a rest çekiyor. Kaptalık oyununu kazanmak ve kendi takımlarını kurmak için canla başla mücadele eden yarışmacılardan Survivor Yasin'in sakatlanıp hastaneye kaldırılması ise dikkat çekiyor. Finale az bir zaman kalmışken heyecanın arttığı Survivor yeni bölümde yaşanacaklar…
İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Kırmızı takımı 10-5 skoruyla kazanmayı başardı ve aileleriyle görüntülü konuşma hakkı kazandı...
SURVIVOR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 122. bölümde heyecanın yüksek olduğu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi. Sercan'ın ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu. Eleme potasına soktuğu isimler ise 3 yakın arkadaş olan Berkan, Nisa ve Barış'tı.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 2020'nin bu akşamki 123. yeni bölümünde eleme konseyi heyecanı yaşandı. Bu hafta yapılan 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan isim Sercan Yıldırım olmuştu. Survivor Sercan eleme adayları olarak Barış, Nisa ve Berkan ismini söylemişti. Bu akşam yapılan eleme konseyinde ise eleme adaylarından en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Nisa Bölükbaşı oldu.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI