Gülçin Karakaya kimdir? İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM TATLISES EVLİLİKLERİ!

İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa'da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor.

Ahmet, Gülden, Gülşen adlı 3 çocuğu Adalet Tatlıses'ten olan İbrahim Tatlıses, evlatlarıyla sık sık görüşüyor. İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ile arkadaş gibi oldu. Hatta Ahmet bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını bile yaptı.

İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü.

Perihan Savaş o dönemde İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. İddialara göre İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'ı kaçırttırmış ve 7 saat gitmesine izin vermemişti. Uzun zamandır görüşmeyen ikili en son olarak kızları Melek Zübeyde'nin çocuğu olunca bir araya geldiler. İkilinin ayrılma sebebi hem darp hem de İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Derya Tuna oldu.