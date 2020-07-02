Survivor Nisa sevgilisi kim? Survivor Nisa arkadaşı Jakub Kubco kimdir? Survivor Nisa sevgilisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Survivor adasında Sercan Yıldırım'la aşk dedikoduları ortaya çıkan ancak sevgilisi olduğunu belirten Nisan Bölükbaşı'nın sevgilisinin kim olduğuna yönelik yeni iddialar ortaya atıldı. Nisa iletişim ödülünde ise Jakub ile konuştu. Jakub'un ise Nisa'nın erkek arkadaşı olduğu iddia edildi.
JAKUB NELER SÖYLEDİ?
Jakub, Nisa'ya "Kendine iyi bak. Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım" sözlerini kullandı.
SURVİVOR NİSA SERCAN OLAYINDA NELER YAŞANMIŞTI?
Yaklaşık iki ay önce Sercan Nisa'ya duygularını açmış ve red yanıtı almıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanınca Nisa'nın ismini söylemesi olayların yeniden ateşlenmesine neden olmuştu. Sebebi ise Nisa'nın Sercan için "bunu intikam için yaptı, ilk fırsatta yapacağını biliyordum" demesiydi. Bunun üzerine ikili arasında ada konseyinde tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı devreye girdi ve olayı aydınlatmayı başardı, işte yaşananlar...
"HEP KORUYUCU BEN OLDUM"
Ada konseyinde konuşan Survivor Sercan: "Hep koruyucu ben oldum. Zarar görmesin istedim ama zarar gören ben olmuştum. Ama o son raddede olaylar kapanmışken ben kendi içimde kapatmışken tekrar ben ben peşinden koşuyormuşum gibi göstermesi beni üzdü, etkiledi de.
Çünkü yediremedim kendime, asla peşinden koşan ben olmadım o da olmadı ama asla tek taraflı yaşanmadı hiçbir şey. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Benim de bir duruşum gururum var. Olaylara şahit olan birçok arkadaşım var burada olmayan. Aycan, Aşkım gibi burada da Cemal Can var.
Yani anlatacaklarım bu kadar. Birçok not da var göstermek istemiyorum ama yanımda. Söyleyeceklerim bu kadar, keşke kapansaydı bu saçma açıklamayı da yapmasaydım bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben hiçbir zaman bir anda bunu istemedim, hep koruyucu taraf böyle kalsaydı. Söyleyeceklerim bu kadar."
SURVİVOR NİSA NE CEVAP VERDİ?
Bunun üzerine Survivor Nisa: "Öncelikle intikam olayı buradan çıktığında değildi. Son oyunlarda çünkü sürekli Cemal Can ile benim üstüme geliyordu. Diyordu ki sizin bu davranışlarla şampiyonluğa gidiyorsunuz farkında değilsiniz belki ama böyle çocukça davranışların Survivor'da işi yoktur. Aslında bu konuyla alakalıydı. Peki. Bu konuyu tekrar çıkarttığı için okey. Yani!
Ya boşver, söylemeyelim..."
SURVİVOR NİSA SERCAN SES KAYDINDE NELER VAR?
Acun ılıcalı Sercan Nisa olayına nokta koymak için eski kayıtları inceleterek olayı aydınlattı.
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yaptığı açıklama ise şöyle;
"Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor… Bu notta ne yazdığını da tam olarak bilmemekle birlikte notu aldığı sırada Nisa'nın yanında Gizem var. Yani konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almışçasına sevinçli.
Aralarındaki konuşmada Nisa Sercan ile ilgili duruma sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak benim kendi gözlemim olarak anladığım konu da şu;
"Gizem bu konuya o kadar motive ki konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir."
"Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil…"
Survivor'ın gündemden düşmeyen iki ismi için son dakika açıklaması geldi! Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydı içerisinde neler konuşuldu?
Sercan ise bu açıklamaların ardından;
Nisa'nın doğum gününde kendisine bir not yazdığını bunun üzerine de kendisinin Nisa'ya bir not gönderdiğini ifade etti. Sonrasında ise yaşanan yanlış anlaşılmalar nedeniyle Nisa'dan özür diledi…
Yayınlanan ses kaydında ise bir dönem Survivor'da yarışan Gizem Birdan'ın Nisa'ya Sercan tarafından yazılan notu getirdiği ve Acun Ilıcalı'nın da ifade ettiği gibi yüksek tepkiler verdiği gözlemlenirken Nisa ise erkek arkadaşı olduğunu ve onunla evlenmek istediğini ifade ediyor…
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.