Survivor Nisa sevgilisi kim? Survivor Nisa arkadaşı Jakub Kubco kimdir? Survivor Nisa sevgilisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Survivor adasında Sercan Yıldırım'la aşk dedikoduları ortaya çıkan ancak sevgilisi olduğunu belirten Nisan Bölükbaşı'nın sevgilisinin kim olduğuna yönelik yeni iddialar ortaya atıldı. Nisa iletişim ödülünde ise Jakub ile konuştu. Jakub'un ise Nisa'nın erkek arkadaşı olduğu iddia edildi.

JAKUB NELER SÖYLEDİ?

Jakub, Nisa'ya "Kendine iyi bak. Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım" sözlerini kullandı.

SURVİVOR NİSA SERCAN OLAYINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Yaklaşık iki ay önce Sercan Nisa'ya duygularını açmış ve red yanıtı almıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanınca Nisa'nın ismini söylemesi olayların yeniden ateşlenmesine neden olmuştu. Sebebi ise Nisa'nın Sercan için "bunu intikam için yaptı, ilk fırsatta yapacağını biliyordum" demesiydi. Bunun üzerine ikili arasında ada konseyinde tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı devreye girdi ve olayı aydınlatmayı başardı, işte yaşananlar...

"HEP KORUYUCU BEN OLDUM"

Ada konseyinde konuşan Survivor Sercan: "Hep koruyucu ben oldum. Zarar görmesin istedim ama zarar gören ben olmuştum. Ama o son raddede olaylar kapanmışken ben kendi içimde kapatmışken tekrar ben ben peşinden koşuyormuşum gibi göstermesi beni üzdü, etkiledi de.