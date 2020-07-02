Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. 42 beden ve üstü yarışmacılardan sadece bir tanesi birinci olacak ve en şıkbüyük beden ünvanının yanı sıra büyük ödülün de sahibi olacak. Peki Doya Doya Moda finali hangi gün gerçekleşecek, Kemal Doğulu'nun açıkladığı büyük ödülde ne var? Doya Doya Moda finalini görmeden dün elenen yarışmacı hangisi oldu?
DOYA DOYA MODA FİNALİ NE ZAMAN?
Finale sadece 1 gün kaldı. 3 Temmuz Cuma günü yani yarın Doya Doya Moda birincisi belli olacak.
DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?
Doya Doya Moda 3 Temmuz Cuma günü yapılacak finalde en yüksek puanı alan 3 kişi şanslı olacak. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
1 Temmuz puan durumuna göre günün birincisi Betül olurken, bu hafta 81 puan alan Gamze en düşük puanı aldığı için elendi.
DOYA DOYA MODA GAMZE KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacısı Gamze Eroğlu 23 yaşında, Kayseri doğumlu. 23 yaşındaki yarışmacı Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu söyleyerek stilini 'şık ve feminen' olarak nitelendiren yeni yarışmacı, 1.73 boyunda , 85 kilo ve 44 beden. Betül hakkında 'gerçekçi' yorumunda bulunan Eroğlu, Su Baher'i 'minnoş', Sündüz'ü çok sevdiğini ve çizgisini hiç bozmadığını, Emel Başkan için de Ocak ayından beri hiçbir şekilde gerçekçi gelmediğini itiraf ederken, bu kadar kişinin yanılmayacağını ve sorunu kendisinde araması gerektiğini de sözlerine ekledi.
DOYA DOYA MODA HANZADE KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."
Kolye almayı başaran isimlerden biri olan Hanzade Nuh, birkaç kez kolyeyi sınırda kaybettiği için çok üzülmüş, gözyaşlarını tutamamıştı.