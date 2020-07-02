ATV ekranlarında heyecanla izlenen Kuruluş Osman dizisinin sezon finali bölümünde dikkat çeken gelişmeler peşi sıra yaşandı. Sezon finali bölümünde, Osman Bey, Sofia'nın kara şövalyelerine karşı ölümcül bir mücadeleye girişti. Sezon finalinde Osman Bey'in Sofia ve Kulucahisar Kalesi üzerine kurduğu planlar heyecanın dozunu artırdı. İzleyiciler şimdi Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.