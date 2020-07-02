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    • 02.07.2020 15:50
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    • 02.07.2020 16:07
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    ? Baher hangi dizilerde oynadı?

    TV8’in fenomen yarışması Doya Doya Moda finaline bir gün kalmışken yarışmacılarının hayatlarına dair bilgiler merak edilerek gündemde çok fazla araştırılmaya başlandı. En dikkat çeken yarışmacılardan biri olan ve dobra sözleriyle ön plana çıkan ? Daha önce de ekranlara çıkan Baher hangi dizilerde oynadı? İşte yarışmacının yaşamı hakkında ayrıntılar…

    Doya Doya Moda Su kimdir?

    Doya Doya Moda Su Baher daha önce dizilerde oynadığı için hayatı hakkındaki bilgiler de çok fazla araştırma konusu oluyor. Rekabetin en üst seviyede olduğu Doya Doya Moda yarışmasında Doya Doya Moda Su diğer arkadaşlarıyla gerginlikler ve tartışmalar yaşıyor. Zaman zaman jürilerin de kızdığı Doya Doya Moda Su Baher hakkındaki merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Peki bugün elenen kişi kendisi mi olacak, yoksa finali görebilecek mi?

    DOYA DOYA MODA FİNALİ NE ZAMAN?

    Finale sadece 1 gün kaldı. 3 Temmuz Cuma günü yani yarın Doya Doya Moda birincisi belli olacak.

    DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

    Doya Doya Moda 3 Temmuz Cuma günü yapılacak finalde en yüksek puanı alan 3 kişi şanslı olacak. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.

    DOYA DOYA MODA SU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    TV 8'de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bulunan Su Baher, yarışmanın yabancı uyruklu isimlerinden. 21 yaşında olmasına rağmen küçük yaşlarda iş hayatına atılan Sepideh Su Baher, üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'a geldi. Yarışmanın en çok kolye alan isimlerden biri olan Su Baher, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydoldu. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.
    Ailesinden uzak olması nedeniyle yarışmada duygusal anlar yaşayan Su Baher, zaman zaman geleneksel yemekleri jüri üyelerine ve arkadaşlarına yapıyor.
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