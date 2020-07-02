Deniz Bulutsuz Ozan Güven olayı gündemi sallarken ikilinin hayatı hakkındaki detaylar da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulaması büyük bir tepkiyle karşılandı ve Deniz Bulutsuz olayı mahkemeye taşıyarak hakkını aradı. Peki Deniz Bulutsuz Ozan Güven olayında son durum nedir, mahmeke nasıl bir karar verdi?
DENİZ BULUTSUZ OZAN GÜVEN OLAYI MAHKEMEYE TAŞINDI
Bu olay sonrası zor günler geçiren ve psikolojik destek aldığını söyleyen Bulutsuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı. "13 Haziran Cumartesi günü Ozan Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi.
2 AY KORUMA KARARI!
Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Deniz Bulutsuz'un talebini kabul etti. Ozan Güven'in genç kadına yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar veren mahkeme, 2 ay süreyle kararın uygulanmasına hükmedip, kararın ihlal edilmesi durumunda Güven'in tazyik hapsine çarptırılmasına karar verdi.
DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?
1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Bulutsuz, Vogue ve GQ dergilerinin özel projeler ekibinde çalışmıştır.
OZAN GÜVEN KAÇ YAŞINDA?
1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.
İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.
İkinci Bahar, Koçum Benim, Çiçeği Büyütmek, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizilerinde rol almıştır.
GORA, AROG, Yahşi Batı ve Pek Yakında sinema filmlerinde yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile birlikte rol almıştır.
2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Aziz isminde 1 çocukları var. 2010 yılında Türkan Derya ile boşandılar.