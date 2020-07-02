Sağ Salim 2 Sil Baştan oyuncuları kimdir? Sağ Salim 2 Sil Baştan konusu nedir? ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak sinema filmi Sağ Salim 2 Sil Baştan hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. İşte izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak komedi filminin detaylı bilgileri!

SAĞ SALİM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk filmin çekimleri Silifke ilçesinde yapılmıştı. Film bu kez Kastamonu'nun Cide ilçesinde çekildi. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol alıyor.

SAĞ SALİM 2 KONUSU

Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 "kötü" adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da talihsiz serüvenler dizisi yeniden başlar.

SAĞ SALİM 2 OYUNCULARI

Fulya Zenginer – Nihal

Burçin Bildik – Salim

Alper Saldıran – Recai

Hüseyin Avni Danyal – Muhtar

Kenan Ece – Ayhan

Murat Akkoyunlu – Gucur Osman

Kâmil Güler – Mehmet

Kevork Türker – Ramiz

Orçun Kaptan – Orhan

Tevfik İnceoğlu – Tahsin

Yakup Yavru – Halit