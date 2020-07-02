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    • Magazin
    • 02.07.2020 17:39
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    • 02.07.2020 17:39
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    oyuncuları kimdir? Sağ Salim 2 Sil Baştan konusu nedir?

    Televizyon ekranlarında yayınlanan filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu sinema severler tarafından sorgulanıyor. Bu filmlerden birisi de ATV ekranlarında yayınlanacak oldu. kimdir? Sağ Salim 2 Sil Baştan konusu nedir? İşte film hakkında merak edilen bilgiler…

    Sağ Salim 2 Sil Baştan oyuncuları kimdir? Sağ Salim 2 Sil Baştan konusu nedir?

    oyuncuları kimdir? Sağ Salim 2 Sil Baştan konusu nedir? ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak sinema filmi Sağ Salim 2 Sil Baştan hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. İşte izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak komedi filminin detaylı bilgileri!

    SAĞ SALİM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

    İlk filmin çekimleri Silifke ilçesinde yapılmıştı. Film bu kez Kastamonu'nun Cide ilçesinde çekildi. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol alıyor.

    SAĞ SALİM 2 KONUSU

    Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 "kötü" adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da talihsiz serüvenler dizisi yeniden başlar.

    SAĞ SALİM 2 OYUNCULARI

    Fulya Zenginer – Nihal

    Burçin Bildik – Salim

    Alper Saldıran – Recai

    Hüseyin Avni Danyal – Muhtar

    Kenan Ece – Ayhan

    Murat Akkoyunlu – Gucur Osman

    Kâmil Güler – Mehmet

    Kevork Türker – Ramiz

    Orçun Kaptan – Orhan

    Tevfik İnceoğlu – Tahsin

    Yakup Yavru – Halit

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