Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimdir?

Televizyon ekranlarında yayınlanan filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu sinema severler tarafından sorgulanıyor. Bu filmlerden birisi de Kanal D ekranlarında yayınlanacak Uzaydan Gelen Fırtına oldu. Uzaydan Gelen Fırtına oyuncuları kimdir? Uzaydan Gelen Fırtına konusu nedir? İşte film hakkında merak edilen bilgiler…

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU

Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.

UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI

Gerard Butler

Jim Sturgess

Abbie Cornish