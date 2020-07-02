DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?



Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.

Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.