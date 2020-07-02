3 Temmuz Cuma günü yani yarın final yapacak olan Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gün puanlaması yapıldı ve en düşük puanı alan yarışmacı elendi. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği ve birinci olmak için uğraştığı yarışmada rekabetin arttığı görülüyor. 5 kişi kalan yarışmacılardan biri bugün elendi, peki bu isim kim oldu? Doya Doya Moda büyük ödül heyecanı daha da arttırdı, yarın kimin sahip olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜL NE?
Doya Doya Moda 3 Temmuz Cuma günü final yapılacak. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.
2 TEMMUZ PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUANLAMASI
Betül Böçkün 135 puanla birinciliği elinde bulunduruyor. Toplam 93 puanla yarışmadan elenen isim birçok kez potaya giren Emel oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Betül Böçkün 135 puanla birinciliği elinde bulunduruyor. Toplam 93 puanla yarışmadan elenen isim birçok kez potaya giren Emel oldu, herkes gözyaşlarına boğuldu.
DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.
Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.