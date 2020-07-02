Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Atiye dizisinin ilk sezonunda heyecan doruktaydı. Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini çıkaran Atiye'yi 2. sezonda nasıl bir maceranın beklediği merak edilmeye başlandı. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Atiye dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında izleyici karşısına çıkacak.