2 Temmuz Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar kaptanlık oyunu için karşı karşıya geldi. Programda yarışmacılar son kez kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılacak. Yarışmayı ekranları başında takip edemeyenler ise yeni takımların nasıl oluştuğunu merak ediyor. Peki, Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF

MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN