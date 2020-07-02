Survivor Yasin sakatlandı mı sorusu programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor izleyicileri Yasin'e ne olduğunu merak etmeye başladı. Bu hafta Nisa'nın elenmesinin ardından adada hüzünlü dakikalar yaşandı. Elemenin ardından iki takım yarışmacıları ilk kez bu akşam karşı karşıya geliyor. Peki, Survivor Yasin Obuz diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrılacak mı? Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SURVİVOR YASİN SAKATLANDI MI?

Survivor Yasin'in dizinden bir problem yaşandığı görülüyor. Henüz Yasin'in yarışmaya devam edip etmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.