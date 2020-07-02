Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.07.2020 21:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2020 21:34
    ABONE OL

    , diskalifiye mi oldu? Survivor kimdir, kaç yaşında, nereli?

    sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam Yasin'in bir sakatlık problemi yaşadığı görülüyor. İzleyiciler bu nedenle Survivor diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yarışmada bugün yaşanan talihsiz olay...

    Survivor Yasin sakatlandı mı?

    Survivor Yasin sakatlandı mı sorusu programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor izleyicileri Yasin'e ne olduğunu merak etmeye başladı. Bu hafta Nisa'nın elenmesinin ardından adada hüzünlü dakikalar yaşandı. Elemenin ardından iki takım yarışmacıları ilk kez bu akşam karşı karşıya geliyor. Peki, Survivor Yasin Obuz diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrılacak mı? Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    SURVİVOR YASİN SAKATLANDI MI?

    Survivor Yasin'in dizinden bir problem yaşandığı görülüyor. Henüz Yasin'in yarışmaya devam edip etmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

    SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

    21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.

    Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

    Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

    Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
    Haberler Magazin Survivor Yasin sakatlandı mı, diskalifiye mi oldu? Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri