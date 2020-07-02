SURVİVOR 1. ve 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Yarışmacılar bireysel olarak oyunu kazanmak için mücadele etti. Kazanan isim ise SERCAN YILDIRIM oldu. Sercan eleme adayı olarak BERKAN'ı gösterdi.

İkinci dokunulmazlık oyununu da Sercan kazandı ve eleme adayı olarak NİSA'yı gösterdi.