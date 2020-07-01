Ekranların güzel oyuncusu Yasemin Hadivent bu kez acı bir haber ile gündem oldu. Küçücük yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Yasemin Hadivent'in kız kardeşi acısını Instagram'da takipçileriyle paylaştı ve dua istedi. Yasemin Hadivent kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanı sıra yeğeninin neden öldüğü de araştırılıyor fakat neden öldüğüne dair bir açıklama yapılmadı. İşte güzel oyuncunun merak edilen hayatı…