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    • 01.07.2020 16:04
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    • 01.07.2020 16:04
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    ? ’in yeğeni neden öldü?

    Güzel ve başarılı oyuncu ? Özellikle Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı “Fadime” karakteri ile çok beğenilen en acı gününü yaşadı. 4 yaşındaki yeğenini kaybeden Yasemin Hadivent’in yeğeni neden öldü? Instagram hesabından dua isteyen güzel oyuncunun hayatına dair bilgiler de merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı.

    Yasemin Hadivent kimdir?

    Ekranların güzel oyuncusu Yasemin Hadivent bu kez acı bir haber ile gündem oldu. Küçücük yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Yasemin Hadivent'in kız kardeşi acısını Instagram'da takipçileriyle paylaştı ve dua istedi. Yasemin Hadivent kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanı sıra yeğeninin neden öldüğü de araştırılıyor fakat neden öldüğüne dair bir açıklama yapılmadı. İşte güzel oyuncunun merak edilen hayatı…

    YASEMİN HADİVENT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya Bulgaristan'da dünyaya gelmiştir. Annesi Bulgaristan Türklerinden babası İran Azerilerindendir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır. Türkiye'nin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasında birinci olan Yasemin Hadivent, oyunculuk kariyerine 2003 yılında Rabia adlı dizide canlandırdığı Rum kızı Aliki rolü adım atmıştır.
    Yasemin Hadivent şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Fadime karakterine hayat vermektedir. Yasemin Hadivent, 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.



    Yasemin Hadivent'in rol aldığı diziler ve filmler:
    2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Fadime) (TV Dizisi)
    2016 – Melek İle Serhat (TV Dizisi)
    2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (Şehnaz) (TV Dizisi)
    2010 – Arka Sıradakiler (Sevda) (TV Dizisi)

    2008 – Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
    2007 – Hayal ve Gerçek (Hayal) (TV Dizisi)
    2006 – Sevda Çiçeği (Leyla) (TV Dizisi)
    2006 – Selena (Kedi Kız) (TV Dizisi)
    2005 – Deli Duran (Prenses Cazibe) (TV Dizisi)
    2004 – Cennet Mahallesi (Hemşire) (TV Dizisi)
    2003 – Rabia (Rum kızı Aliki) (TV Dizisi)
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