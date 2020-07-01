Cuma günü final yapacak olan Doya Doya Moda'da bu hafta çok heyecanlı geçiyor. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilerken birinci olmak için çabalıyor ve rekabet en üst seviyeye çıkıyor. 6 kişi kalan yarışmacılardan biri bugün elendi, peki bu isim kim oldu? Kemal Doğulu Doya Doya Moda büyük ödülün ne olduğunu söyleyerek heyecanın dozunu daha da arttırdı. Bugünün puan durumu belli oldu ve sizler için gelişmeleri haberimizde derledik.
BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU!
Doya Doya Moda 3 Temmuz Cuma günü final yapılacak. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.
1 TEMMUZ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Betül bugünün birincisi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Bu hafta 81 puan alarak yani en düşük puanı alarak elenen kişi Gamze oldu.
DOYA DOYA MODA GAMZE KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacısı Gamze Eroğlu 23 yaşında, Kayseri doğumlu. 23 yaşındaki yarışmacı Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu söyleyerek stilini 'şık ve feminen' olarak nitelendiren yeni yarışmacı, 1.73 boyunda , 85 kilo ve 44 beden. Betül hakkında 'gerçekçi' yorumunda bulunan Eroğlu, Su Baher'i 'minnoş', Sündüz'ü çok sevdiğini ve çizgisini hiç bozmadığını, Emel Başkan için de Ocak ayından beri hiçbir şekilde gerçekçi gelmediğini itiraf ederken, bu kadar kişinin yanılmayacağını ve sorunu kendisinde araması gerektiğini de sözlerine ekledi.
DOYA DOYA MODA BETÜL KİMDİR?
Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Başından bir evlilik geçen Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.
Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.
Sempatik tavırlarıyla jürinin ve ekran karşısındakilerin sevgisini kazanan Betül, sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı sevgilisi Murat'tan da sık sık programda bahsediyor. Karşı tarafın ailesi tarafından kabul görmediğini anlatan Betül, sevgilisinin 32 yaşında olduğunu söylemişti.