BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU!



Doya Doya Moda 3 Temmuz Cuma günü final yapılacak. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.



1 TEMMUZ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Betül bugünün birincisi oldu.



DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?



Bu hafta 81 puan alarak yani en düşük puanı alarak elenen kişi Gamze oldu.

DOYA DOYA MODA GAMZE KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Gamze Eroğlu 23 yaşında, Kayseri doğumlu. 23 yaşındaki yarışmacı Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu söyleyerek stilini 'şık ve feminen' olarak nitelendiren yeni yarışmacı, 1.73 boyunda , 85 kilo ve 44 beden. Betül hakkında 'gerçekçi' yorumunda bulunan Eroğlu, Su Baher'i 'minnoş', Sündüz'ü çok sevdiğini ve çizgisini hiç bozmadığını, Emel Başkan için de Ocak ayından beri hiçbir şekilde gerçekçi gelmediğini itiraf ederken, bu kadar kişinin yanılmayacağını ve sorunu kendisinde araması gerektiğini de sözlerine ekledi.