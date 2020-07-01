Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında?

OZAN GÜVEN KİMDİR?

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezundur. İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri alan Ozan Güven, Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

Bugüne kadar Çiçeği Büyütmek, İkinci Bahar, Dünya Varmış, Bana Abi De, Havada Bulut, Aslı ile Kerem, Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl, Koyu Kırmızı, GORA, AROG, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif V 216 ve Fi gibi yapımlarda rol almıştır.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven'in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunmaktadır.

Ozan Güven şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Mülakatçi karakterine hayat vermektedir. Ozan Güven, 1.75 metre boyunda, 67 kilo ve Boğa burcudur.