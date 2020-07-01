Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da dün akşam iletişim oyunu ve eleme heyecanı vardı. Yarışma programının bu akşam ekranlarda yer almaması akıllara Survivor yeni bölüm neden yok sorusunu getirdi. İzleyiciler özellikle bu saatlerde "Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir dizisi sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu nedenle Survivor bu akşam yayınlanmadı. Survivor'ın yeni bölümü yarın akşam izleyici karşısında olacak.