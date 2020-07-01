Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle magazin gündemine oturdu. Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talep eden Deniz Bulutsuz, "1 saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım, evden çıkmama izin vermedi" diye açıklama yaptı. Bu haber sonrasında Ozan Güven'in hayatına dair bilgiler gündemde binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Aile Mahkemesi'nden Ozan Güven ile ilgili karar da geldi. İşte merak edilenler…
AİLE MAHKEMESİ 2 AY KORUNMA KARARI VERDİ!
Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Deniz Bulutsuz'un talebini kabul etti. Ozan Güven'in genç kadına yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar veren mahkeme, 2 ay süreyle kararın uygulanmasına hükmedip, kararın ihlal edilmesi durumunda Güven'in tazyik hapsine çarptırılmasına karar verdi.
OZAN GÜVEN KİMDİR?
Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğmuştur.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans bölümünü okudu ama bitirmedi. İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri aldı. Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.
15 ay askerlik yaptı.
İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ve Kerem, Bir İstanbul Masalı ve "Canım Ailem" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra G.O.R.A, A.R.O.G ve Yahşi Batı filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı..
"İkinci Bahar"dizisinde oynarken tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile 2005 yılında evlendi, Ali Aziz (d.2004) isminde 1 çocukları var. 2010 yılında boşandılar.
Beşiktaş Çarşı'da bir ayakkabıcı dükkânı var.
Ozan Güven, 2012 yılında da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Rüstem Paşa karakterini canlanmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.
2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı "Pek Yakında" adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Ayşen Gruda, Tülin Özen, Şirincan Çakıroğlu ile birlikte rol aldı.
2015 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı "Annemin Yarası" adlı sinema filminde Ozan Güven, Meryem Uzerli ile başrolde oynadı.
Ödülleri :
2000 - 22. SİYAD Türk Sineması Ödülleri, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu – Balalayka filmi ile.
2003 - 10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri, Jüri Özel Ödülü - 9 filmi ile.
Dizileri :
2012 - 2014 - Muhteşem Yüzyıl (Damat Rüstem Paşa)
2012 - Koyu Kırmızı (Cemil Şenel)
2009 - Canım Ailem (Ali)
2005 - Hırsız Polis (Kibar Necmi)
2003 - Bir İstanbul Masalı (Demir Arhan)
2002 - Bana Abi De (Yiğit)
2002 - Havada Bulut (Necip)
2002 - Aslı ile Kerem (Kerem)
2002 - Koçum Benim (Umut)
2001 - Dünya Varmış (Çetin)
1998 - İkinci Bahar (Ulaş)
1998 - Çiçeği Büyütmek
Filmleri :
2015 - Annemin Yarası (Borislav)(Sinema Filmi)
2014 - Pek Yakında
2010 - Ejder Kapanı
2010 - Yahşi Batı
2010 - Anneannem
2008 - A.R.O.G.
2005 - Cenneti Beklerken
2004 - Yazı Tura - Asker
2004 - Anlat İstanbul -Takip eden adam
2003 - G.O.R.A - Robot 216
2002 - 9 - Kaya
2000 - Balalayka
2000 - Yıldız Tepe (TV filmi)
Oynadığı Reklam Filmleri :
2011 - Bonus Reklam
2011 - Ülker Sunny
2010 - Avea'dan Konuşma Aşkına serisi
2006 - Petrol Ofisi Poman PO-97
2006 - Petrol Ofisi Poman EuropoDizel