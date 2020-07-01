Survivor 2020 finaline az zaman kala heyecanın dozu da gittikçe artıyor. Her Salı olduğu gibi dün akşam da Survivor'da bir eleme konseyin yaşandı, en yakın arkadaşlar Berkan, Barış ve Nisa eleme potasına girdi. Bireysel dokunulmazlık oyunlarının üçünü de kazanarak bu isimleri veren Sercan hangi yarışmacının hayallerinin bitmesine neden oldu? Fiziksel zorlukları kadar psikolojik olarak da yarışmacıları zorlayan ada şartlarını kolaylaştıran iletişim ödülü oyununu kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı?
İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Kırmızı takımı 10-5 skoruyla kazanmayı başardı ve aileleriyle görüntülü konuşma hakkı kazandı...
SURVIVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 122. bölümde heyecanın yüksek olduğu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi.
Sercan'ın ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 2020'nin bu akşamki 123. yeni bölümünde eleme konseyi heyecanı yaşandı. Bu hafta yapılan 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan isim Sercan Yıldırım olmuştu. Survivor Sercan eleme adayları olarak Barış, Nisa ve Berkan ismini söylemişti. Bu akşam yapılan eleme konseyinde ise eleme adaylarından en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Nisa Bölükbaşı oldu.
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.