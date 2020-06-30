Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı Survivor'da bu hafta eleme adayı olarak Berkan, Nisa ve Barış çıktı. Bu akşam iletişim oyununu mavi takım 10'a 5'lik skorla kazandı ve sevdikleriyle duygu dolu anlar yaşandı. Ardından ada konseyi toplandı ve heyecan giderek arttı. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı ada konseyinden Acun Ilıcalı yarışmaya veda eden ismin Nisa olduğunu açıkladı. Peki, Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.
30 HAZİRAN SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
30 Haziran Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 10'a 5'lik skorla mavi takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 5
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Son iki oyunu kazanan SERCAN YILDIRIM üçüncü oyunu da kazandı.
SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor üçüncü eleme adayı Sercan'ın aday gösterdiği BARIŞ oldu.
SURVİVOR 1. ve 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Yarışmacılar bireysel olarak oyunu kazanmak için mücadele etti. Kazanan isim ise SERCAN YILDIRIM oldu. Sercan eleme adayı olarak BERKAN'ı gösterdi.
İkinci dokunulmazlık oyununu da Sercan kazandı ve eleme adayı olarak NİSA'yı gösterdi.