Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı Survivor'da bu hafta eleme adayı olarak Berkan, Nisa ve Barış çıktı. Bu akşam iletişim oyununu mavi takım 10'a 5'lik skorla kazandı ve sevdikleriyle duygu dolu anlar yaşandı. Ardından ada konseyi toplandı ve heyecan giderek arttı. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı ada konseyinden Acun Ilıcalı yarışmaya veda eden ismin Nisa olduğunu açıkladı. Peki, Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.