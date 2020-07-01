ESRA EROL HANGİ KANALDA?



Esra Erol hafta içi her gün saat 16:20'da Esra Erol'da programı ile ATV'de ekrana geliyor.



ESRA EROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu. Ailesinin 5 kızının ortancasıdır. Memleketi Sinop-Ayancık'tır. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlamıştır. Kız lisesi Çini ve Seramik mezunudur. Üniversitesini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi üzerinden bitirdi.

Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Kanal D'de "Turkuaz" adlı programı sunan Esra Erol bu program ardından Technology Channel'da Siemens Mobile Kuşak Sunuculığu yaptı.





Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı proğramla başlayan Esra Erol devamında sırasıyla "Esra Erol'la İzdivaç" , "Esra Erol`la Evlen benimle" adlı programları sundu. Ekran yıldızı olmasını sağlayan program ise "Esra Erol'la İzdivaç" programıdır. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile sunucusu olduğu programında, canlı yayında evlendi. 23 Temmuz 2011 tarihinde İdris Ali Özbir adında erkek çocuğu oldu. 2015 senesi ATV ekranında "Esra Erol'da" adlı programın sunuculuğunu yapmaya devam ediyor.