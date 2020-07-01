Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde dikkat çeken gelişmeler peşi sıra yaşandı. Son bölümde Osman Bey ve alpleri, Sofia ve askerleri için büyük bir plan kurarak kaleyi fethetti. Dizinin bu akşam ekranlarda yer almaması akıllara Kuruluş Osman neden yok sorusunu getirdi. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.