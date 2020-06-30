Survivor'da Nisa ve Sercan arasında yaşanan gerilimle ilgili detaylar dün akşam ortaya çıktı. Nisa'nın ses kaydında Gizem'e "Ama ben istemiyorum. Benim erkek arkadaşım var. Onunla evlenmek istiyorum." dediği görülüyor. İzleyiciler şimdi Survivor Nisa'nın sevgilisi kim sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen ve geceye damgasını vuran o olay...
NİSA VE SERCAN SES KAYDINDA NE DEDİ?
Acun Ilıcalı, Sercan'a kayıtlarla ilgili "Kayıtta Nisa'nın yanında Gizem var. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almış kadar sevinçli. Yani Gizem bu konuya o kadar motive olmuş durumda. Konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Nisa'nın bu konuya bakış açısı senin tahmin ettiğin bakış açısı değil" dedi.
Nisa ve Gizem arasında geçen ses kaydında Nisa'ya Sercan'dan not geldiği duyuluyor. Nisa'nın ise Gizem'e "Ama ben istemiyorum. Benim erkek arkadaşım var. Onunla evlenmek istiyorum." dediği görülüyor.
ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI
Acun Ilıcalı konu hakkında "Konu Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikinizde tabii ki Survivor'ın zor şartlarında mücadele ederken aranızdaki konuyla ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de iddiaları oldu. Bu konuya ben hiç müdahale olmadım ama iddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. Yani sizi bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi şekilde incelemelerini istedim ve o döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafında bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu." şeklinde konuştu.
Ilıcalı açıklamasına "Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım ama tabii ki dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık."
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.