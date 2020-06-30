Survivor'da Nisa ve Sercan arasında yaşanan gerilimle ilgili detaylar dün akşam ortaya çıktı. Nisa'nın ses kaydında Gizem'e "Ama ben istemiyorum. Benim erkek arkadaşım var. Onunla evlenmek istiyorum." dediği görülüyor. İzleyiciler şimdi Survivor Nisa'nın sevgilisi kim sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen ve geceye damgasını vuran o olay...

NİSA VE SERCAN SES KAYDINDA NE DEDİ?

Acun Ilıcalı, Sercan'a kayıtlarla ilgili "Kayıtta Nisa'nın yanında Gizem var. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almış kadar sevinçli. Yani Gizem bu konuya o kadar motive olmuş durumda. Konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Nisa'nın bu konuya bakış açısı senin tahmin ettiğin bakış açısı değil" dedi.

Nisa ve Gizem arasında geçen ses kaydında Nisa'ya Sercan'dan not geldiği duyuluyor. Nisa'nın ise Gizem'e "Ama ben istemiyorum. Benim erkek arkadaşım var. Onunla evlenmek istiyorum." dediği görülüyor.