Survivor'da bu akşam elenen isim belli olacak. Survivor'da kim elendi sorusu herkes tarafından aratılıyor. Survivor'da bu sezon büyük heyecan var. Her geçen gün oyunların ve ödüllerin büyüdüğü yarışmada eleme heyecanı da yaşanıyor. Survivor eleme sıralaması sitemizde.. Peki Survivor'da kim elenecek, Survivor SMS sıralaması? Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Berkan'ın ismini verdi. Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu da Sercan Yıldırım kazandı. Sercan ikinci eleme adayı olarak ise Nisa'nın adını verdi.
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Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.
SURVIVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 122. bölümde heyecanın yüksek olduğu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi.
Sercan'ın ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'ın 16 Haziran Salı akşamı yayınlanan 109. bölümünde yarışmaya veda edecek isim belli oldu! Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada final için geri sayım başladı. Bu hafta eleme potasında Yasin, Ardahan, Evrim ve Sercan yer alıyordu. Yasin SMS oylamasında birinci olduğu için potadan kurtulmayı başardı. Acun Ilıcalı Ardahan, Sercan ve Evrim arasından en az SMS'i alan yarışmacıyı açıkladı. Bu akşam Survivor'da elenen isim Ardahan oldu. Ardahan Uzkanbaş Survivor'da elendi ve adaya veda etti...
SURVİVOR NİSA SERCAN SES KAYDINDA NELER VAR?
Yeni bölüm fragmanında ise Ilıcalı, yaşananların ipucunu şöyle vermişti; "6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor..."
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yaptığı açıklama ise şöyle şöyle;
"Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor… Bu notta ne yazdığını da tam olarak bilmemekle birlikte notu aldığı sırada Nisa'nın yanında Gizem var. Yani konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almışçasına sevinçli.
Aralarındaki konuşmada Nisa Sercan ile ilgili duruma sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak benim kendi gözlemim olarak anladığım konu da şu;
"Gizem bu konuya o kadar motive ki konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir."
"Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil…"