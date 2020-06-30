30 Haziran Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı sorusuna yanıt arayan izleyiciler bir yanda da bu akşam adaya üç adaydan hangi ismin veda edeceğini merak ediyor. Bilindiği üzere eleme adayları Berkan, Nisa ve Barış olmuştu. İlk olarak adada kırmızı ve mavi takım arasında iletişim oyunu oynandı. Peki, bu mücadeleyi kim kazandı? İşte eleme gününe dair detaylar...

30 HAZİRAN SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?

30 Haziran Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 10'a 5'lik skorla mavi takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 5

MAVİ TAKIM: 10