Survivor Nisa Sercan olayı magazin gündeminden düşmüyor. Final için canla başla mücadele eden yarışmacılardan biri olan Sercan daha önce Nisa'ya duygularını açmış ve red cevabı almıştı. Yakın zamanda bireysel dokunulmazlığı alarak elenmesi yönünde Nisa'nın ismini verince olaylar yeniden açıldı ve ikili arasında gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı devreye girerek ikili arasında yaşananlara dair geriye dönük inceleme yaptıklarını ve ses kaydı bulduklarını söyledi. Peki her şeyi netleştiren Survivor Nisa Sercan ses kaydında neler vardı?
SURVİVOR NİSA SERCAN SES KAYDINDE NELER VAR?
Yeni bölüm fragmanında ise Ilıcalı, yaşananların ipucunu şöyle vermişti;
"6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor..."
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yaptığı açıklama ise şöyle şöyle;
"Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor… Bu notta ne yazdığını da tam olarak bilmemekle birlikte notu aldığı sırada Nisa'nın yanında Gizem var. Yani konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almışçasına sevinçli.
Aralarındaki konuşmada Nisa Sercan ile ilgili duruma sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak benim kendi gözlemim olarak anladığım konu da şu;
"Gizem bu konuya o kadar motive ki konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir."
"Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil…"
Survivor'ın gündemden düşmeyen iki ismi için son dakika açıklaması geldi! Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydı içerisinde neler konuşuldu?
Sercan ise bu açıklamaların ardından;
Nisa'nın doğum gününde kendisine bir not yazdığını bunun üzerine de kendisinin Nisa'ya bir not gönderdiğini ifade etti. Sonrasında ise yaşanan yanlış anlaşılmalar nedeniyle Nisa'dan özür diledi…
Yayınlanan ses kaydında ise bir dönem Survivor'da yarışan Gizem Birdan'ın Nisa'ya Sercan tarafından yazılan notu getirdiği ve Acun Ilıcalı'nın da ifade ettiği gibi yüksek tepkiler verdiği gözlemlenirken Nisa ise erkek arkadaşı olduğunu ve onunla evlenmek istediğini ifade ediyor…
ACUN ILICALI'NIN İLK AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDEYDİ
Acun Ilıcalı: "Konu Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikinizde tabiki Survivor'ın zor şartlarında mücadele ederken aranızdaki konuyla ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de iddiaları oldu. Bu konuya ben hiç müdahale olmadım ama iddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. Yani sizi bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi şekilde incelemelerini istedim ve o döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafında bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu."
"Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım ama tabiki dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık."