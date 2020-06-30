SURVİVOR NİSA SERCAN SES KAYDINDE NELER VAR?



Yeni bölüm fragmanında ise Ilıcalı, yaşananların ipucunu şöyle vermişti;

"6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor..."

Acun Ilıcalı'nın bu akşam yaptığı açıklama ise şöyle şöyle;

"Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor… Bu notta ne yazdığını da tam olarak bilmemekle birlikte notu aldığı sırada Nisa'nın yanında Gizem var. Yani konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almışçasına sevinçli.



Aralarındaki konuşmada Nisa Sercan ile ilgili duruma sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak benim kendi gözlemim olarak anladığım konu da şu;

"Gizem bu konuya o kadar motive ki konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir."

"Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil…"

Survivor'ın gündemden düşmeyen iki ismi için son dakika açıklaması geldi! Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydı içerisinde neler konuşuldu?

Sercan ise bu açıklamaların ardından;

Nisa'nın doğum gününde kendisine bir not yazdığını bunun üzerine de kendisinin Nisa'ya bir not gönderdiğini ifade etti. Sonrasında ise yaşanan yanlış anlaşılmalar nedeniyle Nisa'dan özür diledi…

Yayınlanan ses kaydında ise bir dönem Survivor'da yarışan Gizem Birdan'ın Nisa'ya Sercan tarafından yazılan notu getirdiği ve Acun Ilıcalı'nın da ifade ettiği gibi yüksek tepkiler verdiği gözlemlenirken Nisa ise erkek arkadaşı olduğunu ve onunla evlenmek istediğini ifade ediyor…