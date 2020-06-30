Aşkları dizi setlerinde başlayan ve bir süredir birlikte olan Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu karantina sonrası ilk tatillerini yapıyor, Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Rıza Kocaoğlu'nun aldığı kilolar fark edilirken Hazal Subaşı'nın kusursuz fiziği de bir o kadar dikkat çekti. Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu'nun hayatına dair çok fazla merak edilen ve arama motorları üzerinden sorgulanan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
HAZAL SUBAŞI KİMDİR?
1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı. Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinde boy göstermeye başladı.
RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?
Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir Tepecik'de doğmuştur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe'lidir. Oyuncu olan Gözde adında kız kardeşi var. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda, BKM'de, Dot'ta çalıştı.Çağan Irmak'ın 2001 yılında yönettiği "Bana Şans Dile" adlı dizi film ile sinemaya başladı.
Ödülleri :
2001 - Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü - Bana Şans Dile
Oynadığı Tiyatro Oyunları :
Vur/Yağmala/Yeniden
Kürklü Merkür
Hakimiyeti Milliye Aş Evi
Gelin ile Kaynana
Bizans Düştü
Filmleri Ve Dizileri :
2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2012 - 2014 - Karadayı (Dizi)
2011 - 2012 - Kuzey Güney
2011 - Labirent
2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2010 - Kaybedenler Kulübü
2010 - Av Mevsimi
2010 - 2011 - Ezel (Dizi)
2010 - Elif2009 - Başka Semtin Çocukları
2009 - Sonsuz
2009 - Elveda Rumeli
2008 - Sınıf (Dizi)
2007 - Emret Komutanım: Şah Mat
2006 - Kabuslar evi - Karanlıktan gelen
2005 - Organize İşler
2004 - Gece Yürüyüşü (Dizi)
2004 - Ruhun Duymaz (Dizi)
2001 - Yeni Hayat (Dizi)
2001 - Bana Şans Dile (Dizi)