Aşkları dizi setlerinde başlayan ve bir süredir birlikte olan Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu karantina sonrası ilk tatillerini yapıyor, Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Rıza Kocaoğlu'nun aldığı kilolar fark edilirken Hazal Subaşı'nın kusursuz fiziği de bir o kadar dikkat çekti. Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu'nun hayatına dair çok fazla merak edilen ve arama motorları üzerinden sorgulanan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.



HAZAL SUBAŞI KİMDİR?



1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı. Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinde boy göstermeye başladı.