Survivor mavi takımda yarışan Survivor Nisa en dikkat çeken yarışmacılardan biri oluyor. Sercan'ın duygularına karşılık vermediği için kendini yazdığını ve intikam aldığını söyleyen Nisa Bölükbaşı nereli? Üç eleme adayından bir tanesi bu akşam Survivor finalini göremeden elenecek ve hayallerine veda edecek. Gündemde çok fazla araştırılan Survivor Nisa kimdir? Sorusunun yanıtını derledik.
SURVİVOR NİSA SERCAN SES KAYDINDE NELER VAR?
Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, yaşananların ipucunu şöyle vermişti;
"6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor..."
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yaptığı açıklama ise şöyle;
"Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor… Bu notta ne yazdığını da tam olarak bilmemekle birlikte notu aldığı sırada Nisa'nın yanında Gizem var. Yani konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almışçasına sevinçli.
Aralarındaki konuşmada Nisa Sercan ile ilgili duruma sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak benim kendi gözlemim olarak anladığım konu da şu;
"Gizem bu konuya o kadar motive ki konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir."
"Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil…"
Survivor'ın gündemden düşmeyen iki ismi için son dakika açıklaması geldi! Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydı içerisinde neler konuşuldu?
Sercan ise bu açıklamaların ardından;
Nisa'nın doğum gününde kendisine bir not yazdığını bunun üzerine de kendisinin Nisa'ya bir not gönderdiğini ifade etti. Sonrasında ise yaşanan yanlış anlaşılmalar nedeniyle Nisa'dan özür diledi…
Yayınlanan ses kaydında ise bir dönem Survivor'da yarışan Gizem Birdan'ın Nisa'ya Sercan tarafından yazılan notu getirdiği ve Acun Ilıcalı'nın da ifade ettiği gibi yüksek tepkiler verdiği gözlemlenirken Nisa ise erkek arkadaşı olduğunu ve onunla evlenmek istediğini ifade ediyor…
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI