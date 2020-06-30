SURVİVOR NİSA SERCAN SES KAYDINDE NELER VAR?

Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, yaşananların ipucunu şöyle vermişti;

"6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor..."



Acun Ilıcalı'nın bu akşam yaptığı açıklama ise şöyle;

"Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor… Bu notta ne yazdığını da tam olarak bilmemekle birlikte notu aldığı sırada Nisa'nın yanında Gizem var. Yani konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almışçasına sevinçli.





Aralarındaki konuşmada Nisa Sercan ile ilgili duruma sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak benim kendi gözlemim olarak anladığım konu da şu;

"Gizem bu konuya o kadar motive ki konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir."

"Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil…"