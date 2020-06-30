Survivor 2020 finaline az zaman kala yine bir eleme konseyi yaşanacak. Bu akşam eleme adayı olan Survivor Berkan, Barış ve Nisa arasından en düşük oyu alan yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Yarışmadaki kazanma hırsı, başarılı olmak için elinden geleni yapan ama yine de eleme potasına düşmekten kurtulamayan Survivor Berkan Karabulut'un hayatına dair bilgiler merak edilerek sorgulanmaya başladı. İşte tüm bilgiler…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Yarışmacılar bireysel olarak oyunu kazanmak için mücadele etti. Kazanan isim ise SERCAN YILDIRIM oldu. Sercan eleme adayı olarak BERKAN'ı gösterdi.
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.
7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı.
2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.
SURVİVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ LALE ONUK KİMDİR?
Survivor'da yarışmaya Gönüllüler takımında devam eden Berkan'ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk İstanbul'da doğdu. Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarıştı. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşında...
SURVİVOR GÖREV OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kolye görev oyununun kazanananı Nisa mı Elif mi oldu? Kremalı çilekli milföy yeme hakkı Nisa sayesinde mavi takımın oldu. Yeni görev ise iki takım da maske yapacak. En iyi olan takımına meyveli tart yeme ödülünü kazandırmış olacak.
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9