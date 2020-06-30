30 Haziran Survivor kim elendi sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İzleyiciler bir yandan bu akşam adaya üç adaydan hangi ismin veda edeceğini merak ediyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri üç dokunulmazlık oyununu da kazanan Sercan Yıldırım eleme adayları olarak Berkan, Nisa ve Barış'ı göstermişti. Peki, Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? İşte eleme gününe dair detaylar...

30 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.