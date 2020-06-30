30 Haziran Survivor kim elendi sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İzleyiciler bir yandan bu akşam adaya üç adaydan hangi ismin veda edeceğini merak ediyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri üç dokunulmazlık oyununu da kazanan Sercan Yıldırım eleme adayları olarak Berkan, Nisa ve Barış'ı göstermişti. Peki, Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? İşte eleme gününe dair detaylar...
30 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.
30 HAZİRAN SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
30 Haziran Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 10'a 5'lik skorla mavi takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 5
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Son iki oyunu kazanan SERCAN YILDIRIM üçüncü oyunu da kazandı.
SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor üçüncü eleme adayı Sercan'ın aday gösterdiği BARIŞ oldu.
SURVİVOR 1. ve 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Yarışmacılar bireysel olarak oyunu kazanmak için mücadele etti. Kazanan isim ise SERCAN YILDIRIM oldu. Sercan eleme adayı olarak BERKAN'ı gösterdi.
İkinci dokunulmazlık oyununu da Sercan kazandı ve eleme adayı olarak NİSA'yı gösterdi.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Mavi takım mücadeleyi 10'a 3'lük bir skorla kazanan takım oldu.
MAVİ TAKIM: 10
KIRMIZI TAKIM: 3
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?
Araba oyununda finale kalan isimler Berkan ve Elif oldu. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan isim 3-2'lik skorla ELİF oldu.