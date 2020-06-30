SURVIVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor 122. bölümde heyecanın yüksek olduğu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi.

Sercan'ın ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu.





SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELLİ KİM OLDU?



Survivor'da 3. eleme adayını belirleyecek isim Sercan Yıldırım oldu. Bu hafta gerçekleşen üç dokunulmazlık mücadelesinin de galibi olan Sercan, üçüncü eleme adayı olarak Barış'ın adını verdi...

Böylece; bu hafta Nisa, Barış ve Berkan eleme adayları oldu.