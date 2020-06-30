Barış Murat Yağcı kimdir? Sorgulaması gündemde çok fazla yapılıyor. Özellikle daha önce dizilerde oynamış olmasıyla dikkat çeken Survivor Barış'ın hayatına dair bilgileri haberimizde derledik. Bu hafta Sercan'ın söylemesiyle eleme potasına giren Survivor Barış hayallerine veda eden kişi mi olacak? Gidecek kişi bu akşam belirlenecek. Kendi gibi potaya giren yakın arkadaşları Berkan ve Nisa da olacak. İçlerinden hangisi gidecek? İşte Survivor Barış ile ilgili sorgulamaların yanıtları…
SURVIVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 122. bölümde heyecanın yüksek olduğu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Yarı finalde Cemal Can'ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi.
Sercan'ın ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELLİ KİM OLDU?
Survivor'da 3. eleme adayını belirleyecek isim Sercan Yıldırım oldu. Bu hafta gerçekleşen üç dokunulmazlık mücadelesinin de galibi olan Sercan, üçüncü eleme adayı olarak Barış'ın adını verdi...
Böylece; bu hafta Nisa, Barış ve Berkan eleme adayları oldu.
SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır. Barış Murat Yağcı'nın boy bilgisi bulunmuyor.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI