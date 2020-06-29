Survivor Nisa-Sercan ses kaydı olayı nedir? Nisa ve Sercan ses kaydında ne dedi? Kayıtta neler var?

Survivor'a bu akşam Nisa ve Sercan'ın arasındaki ses kaydı olayı geceye damgasını vuran olaylardan oldu. Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada, "Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor." şeklinde konuştu. Peki, Survivor Nisa-Sercan ses kaydı olayı nedir? Nisa ve Sercan ses kaydında ne dedi? İşte detaylar...

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı konu hakkında "Konu Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikinizde tabii ki Survivor'ın zor şartlarında mücadele ederken aranızdaki konuyla ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de iddiaları oldu. Bu konuya ben hiç müdahale olmadım ama iddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. Yani sizi bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi şekilde incelemelerini istedim ve o döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafında bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu." şeklinde konuştu.