Survivor Nisa-Sercan ses kaydı olayı nedir? Nisa ve Sercan ses kaydında ne dedi? Kayıtta neler var?

Survivor'a bu akşam Nisa ve Sercan'ın arasındaki ses kaydı olayı geceye damgasını vuran olaylardan oldu. Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada, "Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor." şeklinde konuştu. Peki, Survivor Nisa-Sercan ses kaydı olayı nedir? Nisa ve Sercan ses kaydında ne dedi? İşte detaylar...
ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI
Acun Ilıcalı konu hakkında "Konu Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikinizde tabii ki Survivor'ın zor şartlarında mücadele ederken aranızdaki konuyla ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de iddiaları oldu. Bu konuya ben hiç müdahale olmadım ama iddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. Yani sizi bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi şekilde incelemelerini istedim ve o döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafında bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu." şeklinde konuştu.
Ilıcalı açıklamasına "Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım ama tabii ki dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık."
"Bunun için sadece bir gün rica ediyorum. Yarın bu konu ile ilgili tek bir açıklama yapacağım. Yarın bu konuyla ilgili ilk kez ve son kez bir açıklama yapacağım ve konuyu bir şekilde kapatmış olacağız." şeklinde devam etti.
NİSA VE SERCAN SES KAYDINDA NE DEDİ?
Kayıt bu akşam yayınlanacak. Kayıtla ilgili detaylar birazdan burada olacak.
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.
SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.